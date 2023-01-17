Эвра раскритиковал сборную Франции за ситуацию с Бензема

Бывший французский футболист Патрис Эвра раскритиковал сборную Франции за конфликтную ситуацию с нападающим Каримом Бензема.

«Есть небольшая проблемка в плане человеческого отношения. Я был разочарован. Со стороны у меня сложилось впечатление, что Карим многим мешал. Меня ранит то, что вы, игроки, не поддерживали его.

Вы совершаете ту же ошибку, что и чемпионы-1998, которые думали, что сборная Франции принадлежит им. Сборная Франции принадлежит всем. Вы хотите решать, кого вызывать, кого нет. Нет, вы повторяете ошибки… У вас в команде обладатель «Золотого мяча», ребята. Если бы я был в сборной, мы бы даже есть не начинали, пока Карим не пришёл. Я не видел, чтобы кто-то бился за него», — приводит слова Эвра RMC Sport.