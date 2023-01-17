Мишкич рассказал о восстановлении после травмы
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Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич рассказал о восстановлении после травмы, которую он получил в игре с «Локомотивом». Тогда врачи диагностировали перелом лицевой кости и сотрясение головного мозга. Футболиста успешно прооперировали в Хорватии, где он продолжил восстановление.
«Я уже полностью готов, первые тренировки прошли нормально. Операция прошла успешно, сейчас готов к тренировкам. Не мог тренироваться только в течение двух недель после травмы, затем всё восстановилось. После медицинского вмешательства остался шрам. А так ничего не помню, всё время спал», — сказал Мишкич в интервью клубному каналу.
«Урал» набрал 21 очко в 17 матчах и занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023.
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