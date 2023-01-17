Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, кем мечтал стать в детстве.

«Как и все в садике — космонавт, пожарный. Стандартно всё. Думаю, другого варианта у меня не было. У меня футбольная семья. Футбол был всегда в жизни. Футбольные обзоры, матчи. Отец тренировал брата. Футбольный мяч всегда был, так что иного варианта, кроме как стать футболистом, не было.



Чем бы занимался, если бы не футбол? Я такой непутёвый ребенок был, что, наверно, попал бы в какие-то неприятности. А так, наверно, пошёл бы работать на завод», — сказал Кержаков, отвечая на нефутбольные вопросы на канале сборной России в YouTube.

Михаил Кержаков принял участие в 16 играх «Зенита» в нынешнем сезоне, пропустив семь мячей. Вратарь отыграл десять матчей «на ноль».