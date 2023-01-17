Симеоне: игроки с энтузиазмом пытаются переломить ход сезона

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча Кубка Испании с «Леванте», который состоится 18 января.

«Мы исходим из того, что играем хорошо и создаём шансы для победы. Голы придут со спокойствием и уверенностью игроков. Предстоит кубковый матч с соперником, который отлично выступает со своим тренером, они находятся в зоне выхода в Примеру. Это хорошая команда, мы поведём игру таким образом, чтобы доставить наибольшие проблемы сопернику.

Ребята с энтузиазмом пытаются переломить ход сезона, который может получиться плохим вместо обычного. После перерыва на ЧМ наблюдается рост, надеемся, что мы продолжим в том же духе», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.