Симеоне: игроки с энтузиазмом пытаются переломить ход сезона
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча Кубка Испании с «Леванте», который состоится 18 января.
«Мы исходим из того, что играем хорошо и создаём шансы для победы. Голы придут со спокойствием и уверенностью игроков. Предстоит кубковый матч с соперником, который отлично выступает со своим тренером, они находятся в зоне выхода в Примеру. Это хорошая команда, мы поведём игру таким образом, чтобы доставить наибольшие проблемы сопернику.
Ребята с энтузиазмом пытаются переломить ход сезона, который может получиться плохим вместо обычного. После перерыва на ЧМ наблюдается рост, надеемся, что мы продолжим в том же духе», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.
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