Антонио Конте попросил руководство «Тоттенхэма» объяснить СМИ трансферную политику клуба

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте выразил мнение, что руководство клуба должно объяснять трансферную политику команды.



«В Англии существует дурная привычка, согласно которой говорят и объясняют всё касаемо трансферной политики только тренеры. Я никогда не видел, чтобы глава клуба или спортивный директор приезжали, чтобы объяснить стратегию и своё видение будущего команды. К примеру, в Италии перед каждой игрой представитель клуба выходит к журналистам и отвечает на вопросы.



Если с прессой говорит только тренер, иногда возникает недопонимание. Думаю, было бы хорошо, чтобы присутствовал представитель клуба. Не каждую неделю, но не реже одного раза в 15 дней», — приводит слова Конте Goal.com.

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