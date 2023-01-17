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Антонио Конте попросил руководство «Тоттенхэма» объяснить СМИ трансферную политику клуба

Антонио Конте попросил руководство «Тоттенхэма» объяснить СМИ трансферную политику клуба
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте выразил мнение, что руководство клуба должно объяснять трансферную политику команды.

«В Англии существует дурная привычка, согласно которой говорят и объясняют всё касаемо трансферной политики только тренеры. Я никогда не видел, чтобы глава клуба или спортивный директор приезжали, чтобы объяснить стратегию и своё видение будущего команды. К примеру, в Италии перед каждой игрой представитель клуба выходит к журналистам и отвечает на вопросы.

Если с прессой говорит только тренер, иногда возникает недопонимание. Думаю, было бы хорошо, чтобы присутствовал представитель клуба. Не каждую неделю, но не реже одного раза в 15 дней», — приводит слова Конте Goal.com.

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