Сарабия перешёл из «ПСЖ» в «Вулверхэмптон»

Нападающий «ПСЖ» Пабло Сарабия перешёл в «Вулверхэмптон». Об этом сообщает пресс-служба «волков».

Контракт между сторонами действует до лета 2025 года. Сообщалось, что сумма трансфера может составить € 5 млн. Сообщалось, что на этой неделе «Вулверхэмптон» также хочет представить другого своего новичка — полузащитника Жоау Гомеса, который перейдёт в команду из бразильского «Фламенго».

В текущем сезоне 30-летний нападающий провёл за парижский клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Также игрок провёл несколько минут за сборную Испании на чемпионате мира в проигранном матче 1/8 финала с Марокко (0:0, 0:3 в серии пенальти).

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