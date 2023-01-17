Болельщик, ударивший Рамсдейла, предстанет перед судом

Болельщику, ударившему голкипера «Арсенала» Аарона Рамсдейла, предъявлены обвинения в нападении. Об этом сообщает Daily Mail.
«Мужчине предъявлено обвинение в нападении на игрока «Арсенала» после матча на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в воскресенье, 15 января. Он должен предстать перед магистратским судом Хайбери в пятницу, 17 февраля. Следственной группе в её расследовании помогал футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур», — говорится в заявлении полиции Лондона.
Ранее в руководстве футбольной ассоциации Англии заявили: «Мы решительно осуждаем инцидент с участием зрителя, произошедший после сегодняшнего матча Премьер-лиги между «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсеналом». Это совершенно неприемлемое поведение, и мы будем работать вместе с полицией, соответствующими органами власти и клубами, чтобы обеспечить принятие надлежащих мер».
- 17 января 2023
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