Билялетдинов: Баринов уже говорил, что хочет попробовать себя в европейском чемпионате

Экс-игрок «Эвертона» Динияр Билялетдинов прокомментировал ситуацию с потенциальным трансфером хавбека Дмитрия Баринова из «Локомотива» в турецкий «Бешикташ». Футболист выступает за железнодорожников с 2015 года.
«Он не раз говорил, что хочет попробовать свои силы в европейском чемпионате. Пусть пробует. Конечно, это потеря для «Локомотива». Тем более сейчас команда находится в такой ситуации, что нужно исправлять турнирное положение.
Учитывая, что мы отстранены от европейского футбола и есть возможность туда попасть нашим ребятам, пускай проявляют себя и там тоже. Турецкий чемпионат достаточно интересный. У Оздоева довольно неплохо идут дела, у Дзюбы не получилось. Нужно пробовать, а вернуться всегда сможет», — приводит слова Билялетдинов Metaratings.ru.
Дмитрий Баринов в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 16 встреч. Игрок забил один гол и отметился одним ассистом.
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