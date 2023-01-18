Билялетдинов рассказал, что нужно сделать «Локомотиву», чтобы сохранить прописку в РПЛ

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказал мнение о трансферной политике железнодорожников. Он также рассказал, над чем нужно поработать команде, чтобы вернуть ей былое величие.

«Я не знаю вектор развития клуба, но я всегда за перспективу и потенциал. Пиняева взяли, понятно, по возрасту и по умению — это нормальная история. Более опытные — Глушенков, Лантратов, может быть, как раз и помогут во второй части чемпионата. Опять же, нужно смотреть на подготовку, как ребята будут готовиться под давлением. Потому что одно дело, когда ты в «Крыльях Советов» или в «Химках», при всём уважении к этим клубам, находишься в опасной зоне. Другое дело, когда ты в «Локомотиве» находишься в опасной зоне. Желаю ребятам справиться с давлением, со своими какими-то недочётами и принести пользу. В конечном итоге футбол всё расставляет на свои места.

В Москве всё-таки шесть клубов с учётом «Химок», конкуренция в информационном поле большая, и давление чуть больше, чем когда ты играешь, условно, в Самаре. Ответственность, понимание новых требований тренера может занять время, а этого времени нет. Нужно сейчас исправлять ситуацию. Думаю, что не всё сразу пойдёт хорошо. Но по качеству и по умениям ребята способны принести пользу «Локомотиву». Лишь бы вот это давление не сказалось, которое сейчас присутствует от того, что «Локомотив» не на своём месте и ситуацию нужно исправлять.

Готовы ли будут к этому ребята? Если не будут, тогда не знаю. Я гоню подальше от себя мысли о возможном вылете. Но последние матчи, скажем так, не привели к положительным каким-то сдвигам в игре. Где-то ты можешь проигрывать, но будет видно стремление. Сейчас, перед второй частью чемпионата, есть возможность подготовиться. Есть надежда, что положение исправится в первую очередь психологически и в игровом плане. Потому что команда даже по подбору игроков должна быть выше в турнирной таблице. Тут нужно решить вопрос самоотдачи и психологии, тогда эта задача решится», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.



«Локомотив» ушёл на зимнюю паузу в РПЛ на 14-й строчке в турнирной таблице с 13 очками. После 17 туров столичный клуб располагается в зоне стыковых встреч.