Хвича Кварацхелия попал в поле зрения «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» следит за грузинским футболистом «Наполи» Хвичей Кварацхелией, сообщает Daily Mail.



Игрок привлёк внимание английского клуба благодаря своей игре в текущем сезоне Серии А и Лиги чемпионов. Кварацхелия провёл 15 матчей в чемпионате Италии, забив семь голов и отдав семь результативных передач. Он занимает второе место по системе «гол+пас». В Лиге чемпионов Хвича принял участие в пяти встречах, забив два мяча и отдав три голевых паса.



21-летний вингер стал игроком итальянского клуба летом 2022 года. Ранее он выступал за «Рубин» и «Динамо» из Батуми.



«Наполи» занимает первое место в таблице чемпионата Италии, набрав 47 очков после 18 встреч. В 1/8 финала Лиги чемпионов неаполитанцы сыграют с «Айнтрахтом».

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