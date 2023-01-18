Источник: «Бешикташ» предложил Баринову зарплату € 1 млн в год
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Турецкий «Бешикташ» предложил полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову контракт с зарплатой € 1 млн в год, информирует «РБ Спорт».
Согласно сведениям источника, за российского хавбека «Бешикташ» предложил «Локомотиву» € 1,5 млн, что категорически не устроило железнодорожников. Турки готовы улучшить это предложение, но не намерены платить за Баринова больше € 4 млн.
Напомним, Дмитрий Баринов в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 16 матчей, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей. Полузащитник является воспитанником «Локомотива». За основную команду железнодорожников он выступает с лета 2016 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дмитрия в € 9 млн.
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