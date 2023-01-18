Источник: «Химки» разрешили Тихому искать новый клуб. К игроку есть интерес из Турции

Руководство «Химок» разрешило защитнику Дмитрию Тихому искать новый клуб. Экс-капитан красно-чёрных попал в группу игроков, которых тренер Спартак Гогниев не взял на зимний сбор в Турцию. Сейчас Тихий работает по индивидуальной программе с тренером по физподготовке в Москве, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, в услугах Тихого заинтересовано «Торпедо» и в частности главный тренер команды Андрей Талалаев. Также интерес к Дмитрию проявляет один из турецких клубов, название которого не уточняется.

Напомним, Тихий выступает за «Химки» с 2019 года. В нынешнем сезоне он провёл за подмосковную команду девять матчей.

После 17 туров «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков.