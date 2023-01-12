Простите, но какой сейчас смысл в «Химках»?

В нашем футболе уже мало что может удивить. Как-то буднично проходит новость, что в «Химках» массовый исход футболистов. Команда улетела на сбор без девяти игроков. В том числе ведущих – Глушакова, Зуева, Боженова и Чёрного. Каждый из них принял участие в 10+ турах РПЛ из 17. Прямо перед этим ушёл и основной вратарь – Илья Лантратов. Ещё команду покинул Кухарчук.

Было бы интересно узнать, сколько вообще футболистов сейчас находится на сборе «Химок». Увы, на официальном сайте клуба такой информации нет. Видимо, появится позже. Может, даже фото и видео со сборов опубликуют. А пока по этому поводу есть лишь новость из трёх фраз на сайте клуба.

Команда проводит учебно-тренировочный сбор в турецком городе Белек. Расписание товарищеских матчей будет сообщено дополнительно. Следите за нашими новостями.

Хотелось бы услышать от клуба, почему девять футболистов не полетели на сборы. Руководство уходит от ответа. Жаль, потому что подобное решение тренера явно требует содержательных объяснений. За несколько дней они так и не последовали. А раз так, то придётся самим разобраться в ситуации. Или хотя бы попытаться это сделать.

Спартак Гогниев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главный тренер «Химок» Гогниев известен не только тем, что ставит атакующий футбол. Спартак Артурович ещё может нахамить журналисту или ударить судью. Иногда Гогниев даёт интересные вдумчивые интервью, но во время матча превращается в другого человека. Особенно если его команда уступает. Не так давно довелось быть за скамейкой «Химок». С одной стороны, палитра эмоций специалиста впечатляет, но в то же время его вполне можно назвать токсичным. И в этом плане отстранение сразу девяти игроков становится понятным. То, что Глушаков аккуратно назвал «недопониманием» между ним и тренером.

Но было бы неправильно говорить сейчас только о Гогниеве, хотя решение по составу, видимо, было за ним. Нужно учитывать, что у «Химок» многие процессы выстроены странно. Или, по крайней мере, выглядят так. Почему вообще Гогниев появился в клубе? Он уже третий тренер за сезон, хотя прошло всего 17 туров! В ушедшем году Сергей Юран спас команду от вылета из РПЛ и здорово начал в нынешнем чемпионате России. После стартовых четырёх туров химчане шли на седьмом месте с семью очками. Одно из них набрали в матче с «Зенитом». А потом бац – и Юрана убрали.

Сергей Юран Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вроде мы не первый раз видим удивительные отставки в «Химках». Это даже не первая удивительная отставка Юрана. Его уволили ещё летом 2020 года, и тогда тренер даже сравнивал себя с собакой, которую выбросили на помойку. Теперь на вопрос о причинах второго увольнения тренер намекнул, что после его ухода один конкретный футболист стал проводить на поле гораздо больше времени. Можно предположить, о ком идёт речь.

В «Химках» играет Илья Садыгов – сын инвестора «Химок» Туфана Садыгова. В цивилизованных лигах такой конфликт интересов просто не допустили бы, но «Химки» могут себе это позволить. Как и платить в 2022 году зарплату Жиркову, Мамаеву и Глушакову – именитым футболистам с соответствующими запросами. При таких финансовых возможностях должно быть стыдно идти в таблице ниже «Факела», в котором оклады футболистов на другом уровне. На принципиально другом.

И вся эта возня происходит в клубе, где есть наблюдательный совет. У многих команд такого совета нет, а у «Химок» – есть. До недавних пор его членом был депутат Роман Терюшков. Он известен эпатажными высказываниями про спортсменов-предателей, которые уезжают выступать в другие страны или меняют гражданство. Сейчас, надо полагать, в наблюдательном совете (он же ещё существует?) сидят другие люди. Интересно, насколько они довольны своими наблюдениями.