Защитник сборной Аргентины объяснил, почему кричал на Мбаппе после гола Месси в финале ЧМ

Защитник сборной Аргентины и «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро прокомментировал решение отпраздновать гол Лионеля Месси в финале чемпионата мира 2022 года с командой Франции (3:3, 4:2 пен.), крикнув на нападающего соперников Килиана Мбаппе.



«Я кричал Мбаппе прямо в лицо, потому что до этого с ним в диалог вступал Энцо Фернандес и Мбаппе очень плохо общался с ним. Затем мне пришло в голову отпраздновать гол Месси, накричав на Мбаппе.



Я смотрю финал каждый день, ха-ха. Я всегда хотел встретиться с Францией, потому что они были чемпионами мира. Это была сложная игра, потому что мы знали, какой у них талант», — сказал Ромеро в эфире DSports Radio.

Фреска в Буэнос-Айресе, посвящённая победе Аргентины на ЧМ-2022: