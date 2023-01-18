Защитник сборной Аргентины объяснил, почему кричал на Мбаппе после гола Месси в финале ЧМ
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Защитник сборной Аргентины и «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро прокомментировал решение отпраздновать гол Лионеля Месси в финале чемпионата мира 2022 года с командой Франции (3:3, 4:2 пен.), крикнув на нападающего соперников Килиана Мбаппе.
«Я кричал Мбаппе прямо в лицо, потому что до этого с ним в диалог вступал Энцо Фернандес и Мбаппе очень плохо общался с ним. Затем мне пришло в голову отпраздновать гол Месси, накричав на Мбаппе.
Я смотрю финал каждый день, ха-ха. Я всегда хотел встретиться с Францией, потому что они были чемпионами мира. Это была сложная игра, потому что мы знали, какой у них талант», — сказал Ромеро в эфире DSports Radio.
Фреска в Буэнос-Айресе, посвящённая победе Аргентины на ЧМ-2022:
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