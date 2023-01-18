Видеообзор сенсационного поражения «Наполи» в матче 1/8 финала Кубка Италии с «Кремонезе»

В ночь с 17 на 18 января в Неаполе (Италия) состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором местный «Наполи» встречался с «Кремонезе». Встреча завершилась победой гостей в серии пенальти со счётом 5:4.

«Наполи» вылетел из Кубка Италии, уступив «Кремонезе»

Полная трансляция матча Кубка Италии доступна в Okko.

Счёт в матче был открыт на 18-й минуте усилиями Шарля Пикеля. На 33-й минуте Жуан Жесус сравнял счёт в матче, а ещё через три минуты «Наполи» смог выйти вперёд усилиями Джованни Симеоне. На 87-й минуте встречи Феликс Афена-Гьян сравнял счёт и перевёл матч в дополнительное время — 2:2.

В дополнительных таймах по 15 минут зрители забитых голов не увидели. В концовке первой пятнадцатиминутки «Кремонезе» остался в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Леонардо Серникола.

В серии пенальти сильнее оказались гости — игроки «Кремонезе» реализовали пять ударов из пяти, а в составе «Наполи» промахом отметился Станислав Лоботка.