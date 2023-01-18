Видеообзор сенсационного поражения «Наполи» в матче 1/8 финала Кубка Италии с «Кремонезе»

В ночь с 17 на 18 января в Неаполе (Италия) состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором местный «Наполи» встречался с «Кремонезе». Встреча завершилась победой гостей в серии пенальти со счётом 5:4.
«Наполи» вылетел из Кубка Италии, уступив «Кремонезе»
Полная трансляция матча Кубка Италии доступна в Okko.
Счёт в матче был открыт на 18-й минуте усилиями Шарля Пикеля. На 33-й минуте Жуан Жесус сравнял счёт в матче, а ещё через три минуты «Наполи» смог выйти вперёд усилиями Джованни Симеоне. На 87-й минуте встречи Феликс Афена-Гьян сравнял счёт и перевёл матч в дополнительное время — 2:2.
В дополнительных таймах по 15 минут зрители забитых голов не увидели. В концовке первой пятнадцатиминутки «Кремонезе» остался в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Леонардо Серникола.
В серии пенальти сильнее оказались гости — игроки «Кремонезе» реализовали пять ударов из пяти, а в составе «Наполи» промахом отметился Станислав Лоботка.
- 18 января 2023
-
13:53
-
13:22
-
13:20
-
12:56
-
12:43
-
12:38
-
12:17
-
12:03
-
11:57
-
11:51
-
11:33
-
11:26
-
11:22
-
11:05
-
10:53
-
10:41
-
10:39
-
10:27
-
10:11
-
10:08
-
10:06
-
09:44
-
09:43
-
09:39
-
09:22
-
08:30
-
07:54
-
07:51
-
07:26
-
07:09
-
07:05
-
06:49
-
06:34
-
05:38
-
05:16