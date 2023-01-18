«Это было честью для меня». Павел Недвед попрощался с «Ювентусом»
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Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед выступил с речью в свой последний день в туринском клубе. Ранее Недвед и президент «Ювентуса» Андреа Аньелли подали в отставку.
«Это было честью для меня. Эта работа была наполнена страстью, встречами и яркими событиями. Я бы никогда не стал занимать такой пост, если бы не чувствовал страсти к работе.
Я благодарен президенту Аньелли за нашу дружбу, которая вышла за рамки работы. Мы радовались и спорили, укрепляя наше взаимопонимание. Я знаю, на какие жертвы ты шёл ради клуба. Ты был лидером для всех нас. Спасибо за всё, президент», — приводит слова Недведа Football Italia.
«Ювентус» в 18 матчах набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2022/2023.
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