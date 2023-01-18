Агент высказался о решении оставить Кварацхелию вне заявки «Наполи» на матч Кубка Италии

Агент Мамука Джугели, представляющий интересы грузинского нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, прокомментировал отсутствие футболиста в заявке неаполитанской команды на матч 1/8 финала Кубка Италии с «Кремонезе» (2:2, 4:5 — по пенальти).

«Так решил Лучано Спаллетти, дал отдохнуть. Никаких проблем со здоровьем нет. В эти минуты Хвича уже на тренировке. В субботу против «Салернитаны» будет играть.



Ничего удивительного. Полноценный отдых — значит, полноценный отдых», — сказал Джугели в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Пукшанским.

Напомним, Кварацхелия стал игроком итальянского клуба летом 2022 года. В нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в 15 матчах итальянской Серии А, забил семь голов и отдал семь результативных передач.