Агент высказался о решении оставить Кварацхелию вне заявки «Наполи» на матч Кубка Италии

Агент Мамука Джугели, представляющий интересы грузинского нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, прокомментировал отсутствие футболиста в заявке неаполитанской команды на матч 1/8 финала Кубка Италии с «Кремонезе» (2:2, 4:5 — по пенальти).
«Так решил Лучано Спаллетти, дал отдохнуть. Никаких проблем со здоровьем нет. В эти минуты Хвича уже на тренировке. В субботу против «Салернитаны» будет играть.
Ничего удивительного. Полноценный отдых — значит, полноценный отдых», — сказал Джугели в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Пукшанским.
Напомним, Кварацхелия стал игроком итальянского клуба летом 2022 года. В нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в 15 матчах итальянской Серии А, забил семь голов и отдал семь результативных передач.
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