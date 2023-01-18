Кечинов: Мевля не пришёлся ко двору в «Спартаке». Абсолютно неудачная попытка замены Жиго

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал уход защитника Михи Мевли из московского клуба.



«Мевля не пришёлся ко двору в «Спартаке». Когда он появлялся на поле, было видно, что находится не в самых лучших кондициях — допускал ошибки в стандартных ситуациях. Именно поэтому он редко играл — ему не доверяли. Это абсолютно неудачная попытка замены Жиго.

Такое бывает, ничего страшного. Это футбол. Случается иногда, что в одной команде человек хорошо играет в футбол, а в следующей — не очень. Мевля в своё время отлично выступал в «Ростове» и «Сочи». «Спартак» просто не его команда», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Джикия: где Промес? Я лора не прошёл, плохо слышу: