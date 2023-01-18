Агент Кварацхелии: сколько стоит Хвича? О деньгах думаем в последнюю очередь

Мамука Джугели, агент полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, рассказал о трансферной стоимости грузинского игрока. Интернет-портал Transfermarkt оценивает цену хавбека в € 60 млн.

«Сколько стоит Хвича? О деньгах думаем в последнюю очередь», — сказал Джугели в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Пукшанским.

Напомним, Кварацхелия стал игроком итальянского клуба летом 2022 года. В нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в 15 матчах итальянской Серии А, забил семь голов и отдал семь результативных передач. Ранее Хвича выступал за казанский «Рубин» и «Динамо» из Батуми.



«Наполи» занимает первое место в таблице чемпионата Италии, набрав 47 очков после 18 встреч. В 1/8 финала Лиги чемпионов неаполитанцы сыграют с франкфуртским «Айнтрахтом».

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