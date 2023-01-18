Юрий Сёмин: трансфер Мевли получился неудачным для «Спартака». Не оправдал ожиданий
Поделиться
Известный отечественный тренер Юрий Сёмин поделился мнением о словенском защитнике Михе Мевле, с которым московский «Спартак» расторг контракт.
«Про этот переход нужно спрашивать тех людей, которые его организовывали. Трансфер Мевли получился неудачным для «Спартака». За это должны нести ответственность люди, которые его рекомендовали и брали в команду. Мевля совсем не оправдал ожиданий болельщиков и руководства красно-белых», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Мевля стал футболистом красно-белых осенью 2022 года, когда перешёл в клуб на правах свободного агента. Ранее словенец выступал за турецкий «Аланьяспор». За «Спартак» игрок провёл четыре матча в Российской Премьер-Лиге и три в Фонбет Кубке России.
Комментарии
- 18 января 2023
-
18:23
-
18:22
-
18:12
-
18:10
-
18:06
-
18:00
-
17:58
-
17:56
-
17:50
-
17:45
-
17:45
-
17:33
-
17:30
-
17:24
-
17:21
-
17:18
-
17:15
-
17:00
-
16:57
-
16:44
-
16:40
-
16:30
-
16:26
-
16:20
-
16:15
-
16:01
-
16:01
-
15:58
-
15:46
-
15:44
-
15:40
-
15:31
-
15:04
-
14:48
-
14:46
Партнерский контент