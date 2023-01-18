Юрий Сёмин: трансфер Мевли получился неудачным для «Спартака». Не оправдал ожиданий

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин поделился мнением о словенском защитнике Михе Мевле, с которым московский «Спартак» расторг контракт.

«Про этот переход нужно спрашивать тех людей, которые его организовывали. Трансфер Мевли получился неудачным для «Спартака». За это должны нести ответственность люди, которые его рекомендовали и брали в команду. Мевля совсем не оправдал ожиданий болельщиков и руководства красно-белых», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Мевля стал футболистом красно-белых осенью 2022 года, когда перешёл в клуб на правах свободного агента. Ранее словенец выступал за турецкий «Аланьяспор». За «Спартак» игрок провёл четыре матча в Российской Премьер-Лиге и три в Фонбет Кубке России.