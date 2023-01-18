Гендиректор «Интера» Маротта рассказал о ситуации с продлением контракта Шкриньяра

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта в преддверии матча за Суперкубок Италии с «Миланом» высказался о сопернике, прокомментировал переговоры по новому контракту с защитником Миланом Шкриньяром, а также объяснил отсутствие защитника Стефана де Врея в старте.
«Рецепт успеха в том, что важно выходить на матчи с большой мотивацией, надеясь, что всё пройдёт хорошо. Для нас большая честь сыграть такую игру вдали от дома [в Саудовской Аравии], это будет место для нашего футбола.
Отсутствие де Врея в старте с «Миланом»? Это выбор тренера. Голландец очень хороший профессионал, и у него будет шанс проявить себя. В «Интере», как и в больших клубах, нет ни стартовых, ни запасных, а в лучшем случае одноклубники.
Переговоры с Шкриньяром о новом контракте? Мы не торопимся делать выводы. Мы сосредоточены, игрок спокоен и примет взвешенное решение. Он серьёзный и профессиональный футболист, поэтому мы с оптимизмом смотрим на исход переговоров», — приводит слова Маротта Pazzi Di Fanta.
Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»:
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