Джеко побил рекорд Роналду, став самым возрастным автором гола в игре за Суперкубок Италии

Сегодня, 18 января, проходит матч за Суперкубок Италии, в котором «Интер» играет с «Миланом». По ходу встречи 37-летний нападающий «нерадзурри» Эдин Джеко забил мяч в ворота соперника и стал самым возрастным автором гола в матче за Суперкубок страны.

Предыдущий рекорд принадлежал бывшему нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду. Португалец в возрасте 35 лет забил гол в ворота «Наполи» в 2021 году и помог обыграть «Наполи» со счётом 2:0.

Гол Джеко в ворота «Милана» на 21-й минуте помог сделать счёт 2:0. Ранее, на 10-й минуте встречи, в составе «Интера» отличился итальянский полузащитник Федерико Димарко. «Интер» выступает в матче в качестве обладателя Кубка страны, а «Милан» является действующим чемпионом Серии А.

Криштиану Роналду пришёл на тренировку мадридского «Реала»: