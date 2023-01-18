Джеко побил рекорд Роналду, став самым возрастным автором гола в игре за Суперкубок Италии

Сегодня, 18 января, проходит матч за Суперкубок Италии, в котором «Интер» играет с «Миланом». По ходу встречи 37-летний нападающий «нерадзурри» Эдин Джеко забил мяч в ворота соперника и стал самым возрастным автором гола в матче за Суперкубок страны.
Предыдущий рекорд принадлежал бывшему нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду. Португалец в возрасте 35 лет забил гол в ворота «Наполи» в 2021 году и помог обыграть «Наполи» со счётом 2:0.
Гол Джеко в ворота «Милана» на 21-й минуте помог сделать счёт 2:0. Ранее, на 10-й минуте встречи, в составе «Интера» отличился итальянский полузащитник Федерико Димарко. «Интер» выступает в матче в качестве обладателя Кубка страны, а «Милан» является действующим чемпионом Серии А.
Криштиану Роналду пришёл на тренировку мадридского «Реала»:
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