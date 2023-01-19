Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фернандеш совершил 100-е голевое действие за клуб

Сегодня, 19 января, проходит перенесённый матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» играет с «Кристал Пэлас». По ходу встречи полузащитник «красных дьяволов» Бруну Фернандеш забил гол в ворота соперника, что стало для него сотым голевым действием за клуб, сообщает статистический портал Squawka.
Португалец стал игроком «Манчестер Юнайтед» в январе 2020 года, перейдя из лиссабонского «Спортинга» за сумму около € 55 млн. Своё первое результативное действие он совершил 17 февраля 2020-го, когда в игре с «Челси» в рамках Премьер-лиги отдал голевую передачу (2:0). Свой первый мяч он забил 23 февраля в матче с «Уотфордом», реализовав 11-метровый удар (3:0, также он отдал голевой пас).
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду:
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