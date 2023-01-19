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Кнолль назвала Роналду лучшим футболистом мира

Кнолль назвала Роналду лучшим футболистом мира
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Хорватская болельщица Ивана Кнолль, которую многие назвали самой красивой фанаткой на чемпионате мира — 2022, назвала нападающего сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду лучшим футболистом мира.

В одной из социальных сетей её подписчики задали ей вопрос, кого она считает лучшим игроком: аргентинца Лионеля Месси или француза Килиана Мбаппе. Модель не выбрала ни того, ни другого, заявив, что Роналду является лучшим игроком планеты прямо сейчас.

В данный момент Роналду не провёл ни одной игры в составе своего нового клуба. Товарищеский матч команды двух лучших клубов чемпионата Саудовской Аравии и «ПСЖ» запланирован на 19 января, начало – в 20:00 мск.

Роналду рассказал смешную историю перед матчем «Аль-Насра»:

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