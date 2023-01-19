Навас не хочет переходить в «Аль-Наср», где играет Роналду

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас не планирует переходить в «Аль-Наср», сообщает RMC Sport.

По данным источника, клуб следит за голкипером, однако сам игрок желает продолжить выступать в Европе и хочет дождаться летнего трансферного окна.

До этого сообщалось, что Навас беседовал с португальским нападающим Криштиану Роналду, чтобы узнать о проекте «Аль-Насра». Ранее Навас и Роналду вместе защищали цвета мадридского «Реала».

Напомним, Навас перешёл в «ПСЖ» в 2019 году из «Реала». Действующий контракт голкипера с парижанами рассчитан до лета 2024 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 5 млн.

В нынешнем сезоне Навас принял участие в одном матче чемпионата Франции.

Роналду рассказал смешную историю перед матчем «Аль-Насра»: