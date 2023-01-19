Андрей Лангович: Карпин мне часто «пихал» за лишний вес

Защитник «Ростова» Андрей Лангович признался, что на него часто ругался Валерий Карпин.



«У меня в детстве были проблемы с лишним весом. Помню, даже когда переходил в молодежную команду, имел лишний вес. Но там Карпин сразу дал понять, что мне для себя лично необходимо быть в кондициях. Тогда, конечно, речь шла о тонусе в плане игры, чтобы я стал легче. После его слов я сразу взялся за себя и привел в порядок. Вообще Карпин мне часто «пихал» за лишний вес.



Тренер по физподготовке и доктор отвечают за питание в клубе. Они конкретно следят за нами. Питание у нас во многом зависит от тренировок. Тренеры и доктора тщательно изучают нагрузки и от этого строят наш рацион.



Карпин дает много полезных советов даже по своему опыту. Он часто обращает внимание на питание спортсмена. Мы на его примерах и советах все это впитываем и делаем выводы. У нас все понимают, что это важный аспект», — приводит слова Ланговича «РБ Спорт».