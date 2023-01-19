Игнатьев: нынешние российские тренеры — дети по сравнению с Лобановским и Бесковым

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев высказался о словах Геннадия Орлова о слабости российский тренерской школы.



«Никак нельзя нынешних специалистов сравнить с такими профессионалами, как Якушин, Качалин, Бесков, потом вторая волна — Лобановский, Садырин и другие. Это были люди совершенно другие, я же с ними общался. Какие они были ораторы, как умели разговаривать с людьми! Сегодня нет таких людей. Хотя есть специалисты, которых стоит выделять из общей массы, как Орлов сказал про того же Семака, можно выделить Осинькина, Федотова, но эта группа тренеров уступает прошлой. Нет же сейчас таких специалистов как Семин, и по результатам, и по качеству работы.



Почему не получается сейчас воспитать таких тренеров как раньше? Пушкин был один, второго ещё не было. Не получается, потому что не получается. Но главное — это обучение. Тогда само время вытолкнуло таких людей, как Качалин и Симонян. Плюс раньше учили не так, как сегодня. Сейчас все тренеры сами учатся, и их работа приводится какому-то общему знаменателю. Я учился 3 месяца не отрываясь, каждый день с ноября по март. Было много предметов, нужно было ходить на занятия, все систематизировать. Потом учились два года. А сегодня тренеры по три дня учатся, несколько модулей проходят — и на этом все заканчивается. В основном дается направление, а дальше уже образование идет само собой, наверное, это должно быть не так.



Раньше государство само набирало людей на курс тренера, им платили и еще потом устраивали на работу. Почему бы сейчас так не сделать? Говоря, нет денег, но футбол же — это бизнес. От этого появится много талантливых специалистов, которых можно будет продать. Все деньги будут окупаться. Просто нужно относиться посерьезнее. Если мы считаем, что тренер — 10% успеха, то это убийственный тезис. А так сейчас есть хорошие ребята, но они дети по сравнению с масштабными личностями того времени», — приводит слова Игнатьева Metaratings.

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