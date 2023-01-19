Прудников: Федотов — человек, который поверил в меня, дал дорогу в жизнь и в футбол
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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Прудников рассказал о роли, которую в его карьере сыграл Владимир Федотов.
«Я помню Владимира Григорьевича с хорошей стороны. Самое важное, что это тот человек, который дал мне дорогу в жизнь, в футбол и поверил в меня. Федотов запомнился как хороший тренер, при нем был классный коллектив и атмосфера. Он был как добрый дядька из мультика. У него был и кнут, и пряник, на него никто никогда не обижался, даже, когда он ругался.
Думаю, что все ностальгируют по тем временам. Тогда в «Спартаке» было много молодежи, и не все заиграли после его ухода. Многие люди сразу закончили, хотя могли сделать хорошую карьеру», — цитирует Прудникова Metaratings.
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