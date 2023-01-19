Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Прудников: Федотов — человек, который поверил в меня, дал дорогу в жизнь и в футбол

Прудников: Федотов — человек, который поверил в меня, дал дорогу в жизнь и в футбол
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Прудников рассказал о роли, которую в его карьере сыграл Владимир Федотов.

«Я помню Владимира Григорьевича с хорошей стороны. Самое важное, что это тот человек, который дал мне дорогу в жизнь, в футбол и поверил в меня. Федотов запомнился как хороший тренер, при нем был классный коллектив и атмосфера. Он был как добрый дядька из мультика. У него был и кнут, и пряник, на него никто никогда не обижался, даже, когда он ругался.

Думаю, что все ностальгируют по тем временам. Тогда в «Спартаке» было много молодежи, и не все заиграли после его ухода. Многие люди сразу закончили, хотя могли сделать хорошую карьеру», — цитирует Прудникова Metaratings.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023