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Евгений Ловчев назвал переход Михи Мевли в «Спартак» ошибочным

Евгений Ловчев назвал переход Михи Мевли в «Спартак» ошибочным
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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о разрыве контракта команды с защитником Михой Мевлей.

«Все в один голос говорят, что это был ошибочный трансфер. Я тоже с этим соглашусь. Да, когда‑то он играл в «Зените», «Ростове»… Не могу сказать, что выдающийся футболист, но как‑то более‑менее играл в «Ростове». Потом съездил за рубеж, а затем в «Спартаке» провалился.

По всей видимости, до сегодняшнего времени вся политика «Спартака» строилась в первую очередь от того, сколько стоит человек, а во вторую очередь — какую пользу принесёт. Сегодня же с приходом Абаскаля и нового руководства всё немножко по‑другому.

Я часто говорю, что у «Спартака» проблемы не в атаке. Всё‑таки Промес, Соболев, Николссон, Зиньковский — игроки довольно хорошего уровня для российского чемпионата. А вот с точки зрения обороны держать Рассказова, Маслова в составе… Это всё равно довольно слабенький уровень. И вот сейчас занялись этим, судя по всему, глядя на те же разговоры о Тавареше, Дуарте.

Мевля же — слабый футболист. Вопросов тут нет. Не знаю, кто его порекомендовал и почему. И кто тот человек, который согласился его взять? Сказал ли он, что отвечает за то, что словенец будет играть очень хорошо у нас?» – приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

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