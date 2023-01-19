Орлов: Слуцкий в «Рубине» не мог дать Хвиче то, что было нужно

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался о грузинском вингере «Наполи» Хвиче Кварацхелии.



«У Хвичи есть талант, но сравнивать его с Шевченко после того, как Хвича закончит карьеру, сейчас будет некорректно. Данные у Кварацхелии великолепные. И повезло, что в Италию он приехал через Грузию и что именно Грузия зарабатывала деньги на нём, а не наши агенты.



Хвича вырос на пять-семь сантиметров. Он бежит, у него есть скорость. И главное — он не боится идти в обводку. У него она самобытная, грузины так умеют. Можно вспомнить Месхи и Метревели. Это всегда было, есть и будет. В грузинских дворах старые традиции, которые передаются из поколения в поколение.



Читал, что «Манчестер Сити» может купить его за 50 миллионов евро. Сейчас это смешно. Из «Наполи» он не уйдёт. Он что, дурак, что ли? Сейчас ему надо держаться за «Наполи», он там герой. У них хорошая связка с Осимхеном. Как же Хвича выдал пас на голову Осимхену в недавнем матче! Слуцкий в «Рубине» не мог дать Хвиче то, что ему нужно было. А вот когда он пришёл к Спаллетти, всё сразу начало получаться. Вот и сравните Слуцкого и Спаллетти. Хвича нашёл хорошего тренера для своего таланта», – приводит слова Орлова Sport24.

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