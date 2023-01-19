Зделар: Федотов очень дисциплинированный и как тренер в футболе, и как человек в жизни

Хавбек ЦСКА Саша Зделар рассказал, какое впечатление на него произвёл наставник армейцев Владимир Федотов. Специалист возглавил столичный клуб в июне 2022 года.
«Мне сложно выразить все, что я думаю о Федотове, на английском языке, на сербском было бы чуть чуть точнее. Но одно слово подходит точно: Федотов — это дисциплина. Он очень дисциплинированный и как тренер в футболе, и как человек в жизни. В первую очередь я имею в виду тактику, потому что мы играем с тремя защитниками, по четко выстроенной системе. Вдаваться в детали не буду, это уже наша внутренняя кухня», — приводит слова 27-летнего серба «Матч ТВ».
Зделар перешёл из «Партизана» в ЦСКА летом 2022 года. В 19 матчах нынешнего сезона за армейский клуб игрок не сумел отметиться результативными действиями. После 17 туров столичная команда занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
- 19 января 2023
-
07:56
-
07:24
-
07:14
-
07:07
-
06:40
-
06:21
-
05:45
-
05:37
-
04:55
-
04:53
-
04:48
-
04:48
-
04:47
-
04:16
-
04:03
-
04:01
-
04:00
-
03:59
-
03:39
-
02:58
-
02:55
-
02:52
-
02:07
-
01:47
-
01:40
-
01:38
-
01:33
-
01:29
-
01:14
-
01:01
-
00:55
-
00:41
-
00:35
-
00:26
-
00:21