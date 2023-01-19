Зделар: Федотов очень дисциплинированный и как тренер в футболе, и как человек в жизни

Хавбек ЦСКА Саша Зделар рассказал, какое впечатление на него произвёл наставник армейцев Владимир Федотов. Специалист возглавил столичный клуб в июне 2022 года.

«Мне сложно выразить все, что я думаю о Федотове, на английском языке, на сербском было бы чуть чуть точнее. Но одно слово подходит точно: Федотов — это дисциплина. Он очень дисциплинированный и как тренер в футболе, и как человек в жизни. В первую очередь я имею в виду тактику, потому что мы играем с тремя защитниками, по четко выстроенной системе. Вдаваться в детали не буду, это уже наша внутренняя кухня», — приводит слова 27-летнего серба «Матч ТВ».

Зделар перешёл из «Партизана» в ЦСКА летом 2022 года. В 19 матчах нынешнего сезона за армейский клуб игрок не сумел отметиться результативными действиями. После 17 туров столичная команда занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.