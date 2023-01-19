Бийол высказался о карьере в ЦСКА

Защитник «Удинезе» Яка Бийол признался, что смотрит каждый матч ЦСКА. Словенский игрок выступал за московский клуб с 2018 по 2022 год.

«Я приехал в Россию совсем зеленым. И так многому там научился! Почувствовал всю любовь болельщиков ЦСКА и тренерского штаба. Это было просто топ! За три года в ЦСКА я получил колоссальный опыт для игры в Европе.

Тот матч в Москве — лучший для меня за ЦСКА. Переполненные «Лужники», победа над лучшим клубом Европы! Не знаю, когда это повторится снова, но это лучшее воспоминание, которое я увез с собой из России.

Конечно, смотрю каждую игру ЦСКА! Нравится, как заиграла команда летом, и жаль, что забуксовали под конец первой части сезона», — цитирует Бийола Sport24.

Столичная команда с 29 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Лидером турнира является «Зенит» (42).