Бийол высказался о карьере в ЦСКА

Защитник «Удинезе» Яка Бийол признался, что смотрит каждый матч ЦСКА. Словенский игрок выступал за московский клуб с 2018 по 2022 год.
«Я приехал в Россию совсем зеленым. И так многому там научился! Почувствовал всю любовь болельщиков ЦСКА и тренерского штаба. Это было просто топ! За три года в ЦСКА я получил колоссальный опыт для игры в Европе.
Тот матч в Москве — лучший для меня за ЦСКА. Переполненные «Лужники», победа над лучшим клубом Европы! Не знаю, когда это повторится снова, но это лучшее воспоминание, которое я увез с собой из России.
Конечно, смотрю каждую игру ЦСКА! Нравится, как заиграла команда летом, и жаль, что забуксовали под конец первой части сезона», — цитирует Бийола Sport24.
Столичная команда с 29 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Лидером турнира является «Зенит» (42).
- 19 января 2023
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