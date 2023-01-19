Экс-вратарь сборной Аргентины заявил, что голкипер Мартинес был важнее Месси на ЧМ-2022

Бывший голкипер сборной Аргентины по футболу Уго Гатти поделился мнением о роли вратаря Эмилиано Мартинеса и нападающего Лионеля Месси в победе команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре.



«Вратарь [Эмилиано Мартинес] был важнее, чем Месси. Он брал важнейшие мячи, выигрывал серии пенальти… Решающим футболистом был вратарь. Во время игр он не ловил мячи – если они шли в ворота, то это был гол, но когда нужно было показать себя на последней минуте, то он делал это.



Для меня роль Месси не была главной. Ди Мария — самый важный игрок в атаке. Он делал больше всех и играл ради Месси», – сказал Гатти в эфире El Chiringuto TV.



Напомним, Мартинес был признан лучшим вратарём турнира, а Месси — лучшим игроком ЧМ-2022.

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