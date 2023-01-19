Уткин прокомментировал победу «Барселоны» в Суперкубке Испании

Российский спортивный журналист и блогер Василий Уткин высказался о матче за Суперкубок Испании, в котором «Барселона» обыграла «Реал» (Мадрид) со счётом 3:1.



«У этой истории есть два серьёзных, увесистых смысла. Во-первых, Суперкубок, наверное, самый легковесный трофей из всех, который могут на своём жизненном поприще выиграть мадридский «Реал» или «Барселона». Однако это всё-таки трофей. И очень хорошо, что у тренера «Барселоны» Хави такой трофей всё же появился. Это придаст ему и увесистости, и силы, и просто уверенности в себе.

Если бы его не было, наверное, очень скоро пошли бы разговоры: парень, конечно, Хави небесталанный и «Барселона» при нём, конечно, преобразилась, но «Барселона» может преобразиться при другом тренере гораздо серьёзнее. Короче говоря, для Хави здорово, что он выиграл этот Суперкубок.

А другое — это настоящий чёрт Гави. Две голевые и один гол — три мяча в итоге «Барселона» забила. И я должен признаться в интимном: долгое время, уже почти пять лет, живу без любимого действующего игрока. Кажется, я его наконец нашёл. Кажется, я буду любить Гави», — сказал Василий Уткин в видео на своём YouTube-канале.