«ПСЖ» — «Аль-Наср»/«Аль-Хиляль»: во сколько матч, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 19 января, Криштиану Роналду снова встретится с Лионелем Месси на поле. Их дуэль пройдёт в рамках товарищеского матча «ПСЖ» со звёздами саудовских команд «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». Игра пройдёт на стадионе «Король Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток арбитра запланирован на 20:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча и сопутствующих ему событий. В прямом эфире игру покажет клубное телевидение «Пари Сен-Жермен», однако доступ к трансляции парижан будет платным (€ 2 — подписка на месяц).
Отметим, что в составе саудовской команды, помимо Криштиану Роналду, сыграют и другие футболисты, известные широкой публике, — Одион Игало, Луис Густаво, Венсан Абубакар и другие.
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