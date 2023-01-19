«ПСЖ» — «Аль-Наср»/«Аль-Хиляль»: во сколько матч, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 19 января, Криштиану Роналду снова встретится с Лионелем Месси на поле. Их дуэль пройдёт в рамках товарищеского матча «ПСЖ» со звёздами саудовских команд «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». Игра пройдёт на стадионе «Король Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток арбитра запланирован на 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча и сопутствующих ему событий. В прямом эфире игру покажет клубное телевидение «Пари Сен-Жермен», однако доступ к трансляции парижан будет платным (€ 2 — подписка на месяц).

Отметим, что в составе саудовской команды, помимо Криштиану Роналду, сыграют и другие футболисты, известные широкой публике, — Одион Игало, Луис Густаво, Венсан Абубакар и другие.