В «Родине» рассказали, как клубу удалось пригласить тренера из структуры «Барселоны»

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин рассказал, как состоялся переход испанского тренера Франка Артиги в московский клуб. Артига возглавил вторую команду «Родины», которая выступает во Второй лиге.

«Многих интересует механизм приглашения Франка Артиги. Поиски тренера в «Родину-2» Сергей Ломакин вёл давно. У нас международный холдинг, в нём работает Мичел Сальгадо – бывший футболист «Реала» и сборной Испании. Сальгадо порекомендовал нескольких испанских специалистов. После с ними провёл общение Роман Дубов – куратор европейского офиса холдинга – а далее кандидатуру уже озвучили нам.



Илья Чебану, в прошлом вратарь клубов РПЛ, видел и знал работу Артиги в ОАЭ и помог нам лучше понять суть Франка как человека, а также его методы управления командой.



Так что к моменту нашей первой встречи с Франком в Дубае я знал об этом тренере достаточно много. Он произвёл очень позитивное впечатление и показал большое желание работать. У нас были вопросы по адаптации Артиги к российской действительности, но он развеял сомнения», – сказал Зинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.