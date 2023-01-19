Источник: «Спартак» потратит около € 3 млн на трансфер Тавареша из «Бенфики»

Общая сумма, которую московский «Спартак» потратит на трансфер Томаша Тавареша из «Бенфики», составит около € 3 млн, информирует Metaratings. В эту сумму не входят затраты на зарплату игрока.
Согласно сведениям источника, с большой долей вероятности сделка по Таварешу будет оформлена как прямой переход. На данный момент клубы согласовывают график платежей и количество выплат, на которые будет разбита сумма трансфера.
Ранее зарубежные СМИ сообщали, что в услугах Тавареша заинтересован ряд европейских клубов, но московский «Спартак» — главный претендент на подписание футболиста.
В сезоне-2021/2022 21-летний футболист играл в «Базеле» под руководством действующего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Также Тавареш выступал в аренде за испанский «Алавес» (2020–2021) и португальский «Фаренсе» (2021). За «Бенфику» защитник играет с 2019 года.
«Спартак» занимает второе место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков после 17 матчей. В первой игре после возобновления сезона красно-белые сыграют дома с «Уралом».
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