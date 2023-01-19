Переход защитника «Стандарда» Дюссенна в «Локомотив» маловероятен
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Переход защитника «Стандарда» Ноэ Дюссенна в «Локомотив» маловероятен. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Дюссенн присутствует в трансферном списке «Локо», но не на первом месте. Клуб прорабатывает другие варианты из Европы и Южной Америки. Ранее сообщалось, что 30-летний Дюссенн подпишет с «Локомотивом» контракт до конца нынешнего сезона с возможностью продления ещё на год в случае сохранения прописки в РПЛ.
В конце 2022 года у красно-зелёных сменилось руководство и тренерский штаб. Сейчас «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 13 очков после 17 проведённых встреч. В первом матче после возобновления сезона «Локо» сыграет в гостях с «Ростовом» (4 марта).
Новость по темеИсточник: «Локомотив» согласовал трансфер защитника «Стандарда»
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