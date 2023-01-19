Источник: Гюндоган подписал предварительный контракт с «Барселоной»
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«Барселона» согласовала переход полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана летом 2023 года, сообщает журналист El Chiringuito TV Хосе Альварес Гайя.
Отмечается, что 32-летний немец присоединится к каталонцам летом, по истечении его контракта с «горожанами». Гюндоган и «Барселона» уже заключили предварительное соглашение. Футболист считает, что его время в «Манчестер Сити» подошло к концу.
Гюндоган выступает за английский клуб с 2016 года, перейдя из дортмундской «Боруссии». Вместе с «Сити» он выиграл четыре чемпионата Англии, четыре Кубка английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок Англии. В 2021 году голубые выходили в финал Лиги чемпионов, где уступили «Челси».
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