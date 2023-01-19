Хулиан Альварес: стараюсь прислушиваться к каждому совету Гвардиолы

Форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес поделился мнением о своём главном тренере Хосепе Гвардиоле в сравнении с бывшим наставником в «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо.
«Очевидно, что они разные, но у них всё же есть много общего. Было здорово работать с Марсело в течение многих лет, потому что я многого добился под его началом и как человек, и как игрок.
Я научился играть на разных позициях, так что это помогло мне. И теперь, придя сюда с Пепом, я, очевидно, стараюсь прислушиваться к каждому совету, который он даёт на каждой тренировке, чтобы стать лучше. В 22 года я стараюсь учиться и слушать каждый день, чтобы продолжать совершенствоваться», — приводит слова аргентинца официальный сайт «Манчестер Сити».
Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии:
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