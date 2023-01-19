Зоммер — лишь четвёртый не немецкий вратарь в истории «Баварии»

Швейцарский вратарь Ян Зоммер стал игроком мюнхенской «Баварии». Примечательно, что страж ворот сборной Швейцарии стал лишь четвёртым голкипером в истории немецкого гранда, который не имеет гражданства Германии. Об этом сообщает «твиттер» Bayern & Germany.

Ранее в составе рекордмайстера выступали венгр Арпад Фазекас, бельгиец Жан-Мари Пфафф и испанец Пепе Рейна. Фазекас был игроком «Баварии» с 1957 по 1961 год, выиграв с командой один Кубок Германии. Пфафф защищал цвета мюнхенцев семь лет – с 1982 по 1988 год. Бельгиец завоевал с «Баварией» шесть трофеев, в том числе три титула чемпиона Германии. Рейна отыграл за рекордмайстера лишь сезон-2014/2015, завоевав золото чемпионата.

До «Баварии» Зоммер защищал цвета «Боруссии» Мёнхенгладбах в течение восьми лет. Швейцарец перешёл в мюнхенский клуб, чтобы заменить получившего серьёзную травму основного голкипера гранда немецкого футбола Мануэля Нойера.

Новость по теме Ян Зоммер перешёл в «Баварию»

Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?