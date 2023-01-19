Романо: «Челси» подписал полузащитника ПСВ Мадуэке за € 35 млн

«Челси» в ближайшее время усилится полузащитником ПСВ Нони Мадуэке. Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, синие пришли к соглашению с голландским клубом о трансфере в размере около € 35 млн.

20-летний футболист уже через несколько дней подпишет долгосрочный контракт, чего настоятельно требует правление «Челси». Ранее лондонцы уже пришли к соглашению по личным условиям с агентом игрока.

Мадуэке является воспитанником «Тоттенхэма», откуда в 2018-м перебрался в Нидерланды. За «шпор» он провёл 45 матчей, в которых забил 10 голов. В текущем сезоне чемпионата Нидерландов 20-летний игрок провёл четыре матча, записав на своей счёт один мяч.

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