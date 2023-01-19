Шакира хочет возвести стену около своего особняка, чтобы отгородиться от дома Пике

Известная южноамериканская исполнительница Шакира, бывший партнёр экс-защитника сборной Испании и «Барселоны» Жерара Пике, решила возвести стену между участком, на котором располагается её особняк, и землёй, которой владеет игрок. Об этом сообщает Europa Press.
По информации источника, к участку певицы недавно подъезжала машина с бетоном. Такие обычно перевозят вещество, которое используется для возведения крупных конструкций. Дома колумбийки и испанца расположены рядом друг с другом и имеют общую территорию — сад.
Пике и Шакира расстались летом 2022 года. Напомним, 12 января певица выпустила новую композицию, посвящённую её бывшему мужу. Песня по большей части высмеивает Пике и его новую девушку Клару Чиа Марти, выставляя их в негативном свете.
- 19 января 2023
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