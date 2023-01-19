Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шакира хочет возвести стену около своего особняка, чтобы отгородиться от дома Пике

Шакира хочет возвести стену около своего особняка, чтобы отгородиться от дома Пике
Комментарии

Известная южноамериканская исполнительница Шакира, бывший партнёр экс-защитника сборной Испании и «Барселоны» Жерара Пике, решила возвести стену между участком, на котором располагается её особняк, и землёй, которой владеет игрок. Об этом сообщает Europa Press.

По информации источника, к участку певицы недавно подъезжала машина с бетоном. Такие обычно перевозят вещество, которое используется для возведения крупных конструкций. Дома колумбийки и испанца расположены рядом друг с другом и имеют общую территорию — сад.

Пике и Шакира расстались летом 2022 года. Напомним, 12 января певица выпустила новую композицию, посвящённую её бывшему мужу. Песня по большей части высмеивает Пике и его новую девушку Клару Чиа Марти, выставляя их в негативном свете.

«Поработай чуточку и с мозгами тоже». Шакира разнесла Пике в новой песне «Поработай чуточку и с мозгами тоже». Шакира разнесла Пике в новой песне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023