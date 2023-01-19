Бразилец Дуглас Сантос заявил о готовности стать новым капитаном «Зенита»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос заявил о готовности стать капитаном сине-бело-голубых после перехода Деяна Ловрена в «Лион».
«Готов ли стать новым капитаном «Зенита» после ухода Деяна Ловрена? С Деяном у нас сложились замечательные отношения. Так было на протяжении всего периода его выступления за «Зенит». Мы также близко располагались на поле. За его пределами тоже много общались, включая нынешний сезон.
Когда у него окончательно сложилась картина с «Лионом», он сам мне об этом сообщил. Пожелал ему большой удачи лично и хочу ещё раз это сделать через вас, потому что Деян большой профессионал, который очень много дал «Зениту».
А по поводу капитанства в «Зените», то повязка, бывало, мне уже доставалась, когда Ловрен отсутствовал или просто не играл. Поэтому, конечно же, готов к этой ответственности. В то же время мне хочется, чтобы каждый игрок «Зенита» её ощущал. И обладал такой внутренней свободой, чтобы в нужный момент стать лидером, повести за собой команду. Только в этом случае, когда все представляют собой единое целое и каждый готов подхватить лидерство, мы будем показывать тот замечательный футбол, который хотим показывать», — приводит слова Сантоса «Матч ТВ».
- 19 января 2023
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