Вячеслав Колосков назвал наиболее ярких легионеров, ранее выступавших в РПЛ

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков назвал трёх наиболее ярких, по его мнению, легионеров, ранее выступавших в Российской Премьер-Лиге.
«Для меня наиболее яркое впечатление произвёл Вагнер Лав. На втором месте Халк — они примерно на одном уровне. На третье место поставлю Витселя», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Вагнер Лав выступал в составе ЦСКА в период с 2004 по 2013 год. Бразильский нападающий провёл за армейцев 259 матчей, в которых забил 124 гола и раздал 53 результативные передачи.
Нападающий Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. Бразилец провёл за сине-бело-голубых 145 матчей, забил 76 мячей и сделал 54 голевые передачи. Аксель Витсель играл в «Зените» с 2012 по 2016 год, провёл 181 игру, на его счету 23 гола и 14 голевых передач.
- 19 января 2023
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