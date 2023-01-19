Анатолий Бышовец рассказал, на кого из легионеров РПЛ хотел бы посмотреть ещё раз

Бывший наставник нескольких российских клубов Анатолий Бышовец рассказал, кого из бывших легионеров РПЛ хотел бы вновь увидеть в чемпионате России.

«Мне довелось работать с Ивановичем и Данни, поэтому отдам симпатию им. Однако меня можно подозревать в личных симпатиях. Я бы с удовольствием их увидел, как и других игроков. Но эти игроки мне очень близки. Они достигли высокого уровня, дойдя до национальных сборных.

Переход Данни из «Динамо» в «Зенит»… В матче за Суперкубок УЕФА Данни выглядел игроком, который повлиял на качество и результат. Для меня это будет приятное воспоминание. Конечно, запомнились их человеческие качества. Но меня в хорошем смысле можно подозревать в личных симпатиях.

У меня нет претензий на то, что я воспитал этих футболистов, но содружество с ними оставляет хорошее впечатление. Рад за них. Все остальные были соперниками в хорошем смысле. Но надо отдать должное и Вагнеру, и Алексу, и Халку — это игроки достаточно высокого уровня. Но мы отметим двух игроков», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.