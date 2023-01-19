«Аль-Наср»/«Аль-Хиляль» — «ПСЖ»: Мбаппе с пенальти забил четвёртый гол парижан

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе реализовал пенальти в ворота сборной Эр-Рияда, вновь выведя свою команду вперёд в товарищеском матче (4:3) на 60-й минуте.

Счёт в матче открыл Месси, отличившись уже на третьей минуте с передачи Неймара. Роналду на 34-й минуте с пенальти счёт сравнял (1:1). Ближе к концу первой половины встречи парижан вывел вперёд защитник Маркиньос (2:1), однако ещё до перерыва Роналду вновь установил равенство на табло (2:2), после того как Неймар не реализовал свой 11-метровый удар. На 53-й минуте защитник «ПСЖ» Серхио Рамос вывел парижский клуб вперёд в третий раз за матч (3:2), но через три минуты счёт вновь стал равным — отличился Чан Хюн Су (3:3).



Встреча проходит в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, на стадионе «Кинг Фахд», официальная вместимость которого 68 752 человека.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



Данный матч может стать одним из последних в истории, в котором друг против друга сыграют аргентинский нападающий Лионель Месси, защищающий цвета «ПСЖ», и португальский форвард Криштиану Роналду, представляющий «Аль-Наср».