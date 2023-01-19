Кирьяков: если Смолов хочет доигрывать, то остаться в России — не самый плохой вариант

Главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» Сергей Кирьяков поделился мнением о потенциальном переходе нападающего «Динамо» Фёдора Смолова в турецкий клуб «Истанбул Башакшехир».

«На каком месте располагается «Башакшехир»? На третьем? Неплохой вариант для Фёдора, учитывая его возраст. Потенциальная возможность сыграть в еврокубках, если клуб удачно завершит сезон. Но самое главное — возможность для Смолова выступить на международной арене.



Но тут вопрос к самому футболисту: что он вообще сейчас хочет? Если просто доигрывать, то остаться в России — не самый плохой вариант, ещё и получая за это приличные деньги. Учитывая наш уровень, можно ещё достаточно долго держаться, если профессионально относиться к себе.



Или всё-таки, как говорится, напоследок попробовать себя проявить? Это ещё один шанс, чтобы его фамилия звучала на таком уровне. Вопрос к самому Фёдору. Понятно, что там нужно больше работать и тренироваться. Пример Дзюбы показателен: нужно проявлять себя, чтобы попасть в основной состав и заиграть в национальном первенстве», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.