Гол Фелипе Андерсона принёс «Лацио» победу на «Болоньей» и выход в 1/4 Кубка Италии

Сегодня, 19 января, завершился матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором «Лацио» играл с «Болоньей». Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток главного арбитра Никколо Барони прозвучал в 20:00 мск.

В первом тайме команды практически поровну владели мячом, но именно «орлы» проводили опасные атаки, одна из которых завершилась голом. Случилось это на 33-й минуте встречи, когда с передачи Педро Родригеса крайний нападающий Фелипе Андерсон открыл счёт в этой встрече.

Во втором тайме хозяева не сбавили оборотов, периодически угрожая воротам соперника. «Болонья» же за оба тайма нанесла всего три удара, ни один из которых не был точным. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Лацио» и проходом команды в четвертьфинал турнира.