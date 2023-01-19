В «Истанбул Башакшехир» отреагировали на новость об интересе к Фёдору Смолову

Руководитель по связям с общественностью «Истанбул Башакшехир» Гохан Йылмаз прокомментировал информацию об интересе к нападающему московского «Динамо» Фёдору Смолову.

«Я видел новости о возможном переходе Смолова в наш клуб. Но мне об этом ничего не известно», — сказал Йылмаз в беседа с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщил, что турецкий клуб хочет приобрести Фёдора Смолова, а также предложил игроку контракт на 2,5 года. В этом сезоне 32-летний нападающий провёл за московский клуб 20 матчей во всех турнирах. На его счету девять забитых мячей и пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 5 млн.

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