В «Истанбул Башакшехир» отреагировали на новость об интересе к Фёдору Смолову
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Руководитель по связям с общественностью «Истанбул Башакшехир» Гохан Йылмаз прокомментировал информацию об интересе к нападающему московского «Динамо» Фёдору Смолову.
«Я видел новости о возможном переходе Смолова в наш клуб. Но мне об этом ничего не известно», — сказал Йылмаз в беседа с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, ранее «Чемпионат» сообщил, что турецкий клуб хочет приобрести Фёдора Смолова, а также предложил игроку контракт на 2,5 года. В этом сезоне 32-летний нападающий провёл за московский клуб 20 матчей во всех турнирах. На его счету девять забитых мячей и пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 5 млн.
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